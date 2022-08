LINK Nonton Live Streaming Man United Vs Brighton Jam 20.00 WIB, Tak Live SCTV Akses di Sini via HP

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara Manchester United vs Brighton pada pekan pertama Liga Inggris, Minggu (7/8/2022) malam.

Keseruan laga Manchester United vs Brighton and Hove Albion berlangsung di Stadion Old Trafford pada Minggu (7/8/2022) siang waktu setempat atau pukul 20.00 WIB.

Laga Manchester United ini tak disiarkan SCTV, tapi bisa ditonton via live streaming TV Online Vidio.com.

Link streaming gratis Man United vs Brighton bisa anda akses di akhir artikel ini.

Jelang laga Man United vs Brighton and Hove Albion, Erik ten Hag menjanjikan permainan cantik kepada para pendukung Setan Merah.

Manchester United akan mengawali Liga Inggris 2022-2023 dengan menjamu Brighton and Hove Albion.

Baca juga: PREDIKSI Line-up Man United Vs Brighton, Erik ten Hag Ragukan Ronaldo, Tapi CR7 Sudah Siap

Pertandingan kali ini akan menjadi debut bagi pelatih anyar Manchester United, Erik ten Hag, di ajang Liga Inggris.

Sebelumnya, Ten Hag merupakan pelatih klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam, yang baru tiba di Manchester United pada akhir musim 2021-2022.

Ten Hag datang menggantikan Ralf Rangnick yang saat itu ditunjuk sebagai pelatih interim Manchester United.

Jelang debutnya di ajang Liga Inggris, Ten Hag menyampaikan rencana dan ambisinya untuk Manchester United.