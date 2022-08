Jadwal Liga Inggris Pekan ke-2, Arsenal Vs Leicester, Brentford vs Manchester United Live SCTV

Cristiano Ronaldo gagal cetak gol ke gawang Brentford lanjutan Liga Inggris. Siaran langsung Liga Inggris yang berlangsung Sabtu (13/8/2022) akan menayangkan laga Brentford vs Manchester United live SCTV.

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Inggris 2022 pekan ke-2, akan kembali dipanaskan laga-laga big match di antaranya Manchester City vs Bournemouth, Brentford vs Manchester United, Liverpool vs Crystal Palace.

Pekan 2 mulai berlangsung Sabtu (13/8/2022) hingga Selasa (16/8/2022) dini hari WIB.

Di Liga Inggris juga terdapat laga-laga lainnya, yaitu tim Arsenal, West Ham dan lain-lain.

Siaran langsung Liga Inggris yang berlangsung Sabtu (13/8/2022) akan menayangkan laga Brentford vs Manchester United live SCTV.

Liga Inggris Pekan ke-2 akan dibuka dengan pertandingan antaraAston Villa yang akan menjamu Everton.

Sebelumnya di pekan perdana, Di pekan perdana Liga Inggris 2022/2023 banyak kejutan yang langsung muncul.

Manchester City, Manchester United dan Liverpool, meraih hasil berbeda.

Man City yang merupakan juara bertahan meraih kemenangan menang.

Sedangkan tim sekotanya justru kalah di kandang, nasib baik juga menimpa Liverpool hanya bermain imbang.

Erling Haaland mencetak dua gol saat Manchester City memulai pertahanan gelar Liga Premier mereka dengan menyingkirkan West Ham 2-0 di depan kerumunan rekor di Stadion London.