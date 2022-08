Lirik Lagu Batak Mardalan Au Marsada By Viky Sianipar

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Mardalan Au Marsada yang dipopulerkan oleh penyanyi Viky Sianipar feat Korem Sihombing.

Lagu Batak Mardalan Au Marsada diciptakan oleh Tilhang Gultom,dalam album Toba Dream Vol. 4 pada tahun 2015.

Lagu Batak Mardalan Au Marsada bercerita tentang seorang anak yang berada jauh di perantauan merindukan ibunya yang berada di kampung halaman.

Berikut Lirik Lagu Mardalan Ahu Marsada

Mardalan ahu marsada-sada

Laos dilanglangi do au tarlungun-lungun

Manetek ilukki da inang dasian mata

Marningot langkang hi da inang lao so marujung

Suman ma au partudosanna.

Tu sanggar sakkambona inang nasai madudung

Nameol-eoli da inang di ullus alogo

Songon bululung ni bulu inang nasai madudus

Ullusson, ullusson, ullusson au alogo

Sahat tu hutani dainang di luat nadao

Posmarohani dainang tibu do au ro

Sian tano parjalangan diluat nadao

Ue da inang, ue da inang, ue

Ue da inang, ue da inang, ue

Ue da inang, ue da inang, ue

Ue da inang, ue da inang, ue

Alusi ma au Inong, alusi ma au Among

Alusi ma au Inong

Na jou jou on

Na jou jou on

