PADAHAL BCL Bikin Konser di Singapura Sang Manager Ditangkap, Begini Persiapan Bunga Citra Lestari

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar terbaru setelah manajer BCL alias Bunga Citra Lestari, Doddy ditangkap karena kasus narkoba.

BCL kelihatannya terganggu dengan rencana konsernya di luar negeri.

Meski demikian BCL tetap semangat.

Ya, saat Doddy diamankan, BCL kabarnya sedang menjalani persiapan konsernya di Singapura yang akan digelar pada 19 dan 20 Agustus 2022.

Lewat unggahannya, BCL mengatakan bahwa konsernya harus terus berjalan meski orang terdekatnya sedang tersandung kasus.

"The show must go on (Pertunjukan harus tetap berjalan),” kata Bunga Citra Lestari dikutip Tribunnews.com dari Instagram pribadinya, Senin (8/8/2022).

BCL juga terlihat ingin fokus dengan persiapannya untuk konser tersebut, ia mengajak timnya untuk tetap fokus menjalani persiapan konser.

“Untuk semua @tembcl saya, kami telah mendapatkan ini. Mari kita teruskan dan buat ini menjadi konser yang luar biasa dan tak terlupakan," ucap BCL.

"Semangat ya teman-teman. Pertahankan kerja hebat kalian!," lanjutnya.

Sekedar informasi manajer BCL, Doddy ditangkap polisi karena kedapatan menggunakan narkotika jenis sabu.