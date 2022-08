Scholar Tuition Centre, Satu-satunya Pusat Bimbingan Belajar di Medan yang Berlisensi UNSW Global

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Grand opening pusat bimbingan belajar Scholar Tuition Centre di Jalan Multatuli No 10B Medan, Sabtu (6/8/2022).

Pusat belajar ini siap membantu siswa-siswi di Medan untuk melanjutkan pendidikan ke universitas bereputasi di dunia.

Scholar Tuition Centre merupakan Pusat Bimbingan Belajar yang mempunyai visi mempersiapkan dan membimbing siswa-siswi untuk sukses secara akademik. Scholar Tuition Centre telah dipercayai dan membantu lebih dari 10,000 siswa-siswi dalam meraih prestasi akademik yang diinginkan sejak tahun 2009.

Founder & Direktur David Je mengatakan Scholar Tuition Centre mempunyai dua divisi, divisi nasional dan juga divisi internasional.

"Divisi nasional membimbing Siswa-siswi yang ingin mendalami kurikulum nasional. Sedangkan Divisi international membimbing siswa-siswi yang belajar kurikulum internasional seperti Cambridge Checkpoint , IGCSE/O level, AS/A level Cambridge, Edexcel dan International Baccalaureate (IB). Scholar juga menyediakan program persiapan ujian IELTS dan juga olimpiade matematika internasional," ujar David Je.

Potong tumpeng saat grand opening pusat bimbingan belajar Scholar Tuition Center di Jalan Multatuli No 10B Medan, Sabtu (6/8/2022).

David juga menjelaskan bahwa sejak tahun ini, Scholar Tuition Centre dipilih oleh UNSW Global , Sydney, Australia sebagai lembaga pendidikan pertama dan satu-satunya di Medan yang mendapatkan lisensi dari UNSW Global untuk menyelenggarakan program UNSW Foundation Studies yang akan mempermudah siswa-siswi di Medan untuk bisa diterima di universitas 50 terbaik di dunia.

"Melalui program UNSW Foundation Studies ini, siswa dipersiapkan untuk bisa diterima di universitas bereputasi di dunia," jelasnya.

Setelah menyelesaikan program UNSW Foundation Studies, siswa dijamin mendapatkan satu tempat di tahun pertama University of New South Wales (UNSW) Rangking 43 di dunia versi QS World University Rankings 2022, apabila nilai siswa tersebut memenuhi syarat. Selain bisa melanjutkan kuliah di UNSW, Sydney, siswa juga bisa diterima di universitas unggulan Dunia lainnya dan universitas di Australia yang tergolong dalam Group of Eight (Go8) atau koalisi 8 universitas terbaik Australia. Program UNSW Foundation Studies di Medan yang disediakan adalah program standard 9 bulan dimana mata pelajaran yang dipelajari sudah disesuaikan dengan jurusan yang dipilih siswa, sehingga lebih fokus dan efektif.

Foto bersama saat grand opening pusat bimbingan belajar Scholar Tuition Center di Jalan Multatuli No 10B Medan, Sabtu (6/8/2022).

Apa kelebihan belajar program Foundation di Medan dibanding di Sydney?

Hemat biaya (Hemat sampai 70 persen) Standar pengajaran yang tinggi, semua kurikulum, mata pelajaran, metode pengajaran sama persis dengan yang dilakukan di Sydney, dan semua guru melalui seleksi ketat dan harus mendapatkan approval dari UNSW Global, Sydney. Hemat waktu, murid yang sudah selesai SMA kelas X dengan ijazah IGCSE atau murid SMA kelas XI bisa langsung belajar di program Foundation. Setelah itu langsung bisa melanjutkan kuliah di universitas ranking 50 terbaik Dunia.

(cr26/tribun-medan.com)