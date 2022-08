BERIKUT Rincian Harga Emas di PT Pegadaian, Antam dan Batik Kompak Turun

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Harga Emas batangan jenis Antam dan batik yang di jual PT. Pegadaian (Persero) kompak turun pada hari ini, Selasa (9/8/2022).

Diketahui, PT Pegadaian menyediakan berbagai jenis emas, seperti emas antam, emas UBS, emas antam batik, dan Retro dengan ukuran mulai 0,5 hingga 1 kilogram.

Untuk harga emas batangan antam pecahan 1 gram turun Rp 2.000 menjadi Rp 1.022.00 dari harga sebelumnya 1.024.00.

Serupa, harga emas Antam Batik juga mengalami penurunan harga sebesar Rp 2.000 per gram yaitu dari harga Rp 1.779.000 per gram menjadi Rp 1.777.000 per gram.

Kemudian, emas retro pecahan 0.5 gram dibandrol Rp 518.000, Sedangkan untuk pecahan 1 gram dipatok Rp 970.000 atau stagnan dari harga sebelumnya.

Dilansir dari situs resmi Pegadaian, Berikut harga emas batangan Antam, Retro, Antam Batik dan UBS Hari ini Selasa (9/8/2022) di PT Pegadaian.

Harga emas Antam

Harga emas 0,5 gram: Rp 563.000

Harga emas 1 gram: Rp 1.022.000

Harga emas 2 gram : Rp 1.980.000

Harga emas 3 gram : Rp 2.945.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.872.000

Harga emas 10 gram: Rp 9.687.000

Harga emas 25 gram : Rp 24.087.000

Harga emas 50 gram: Rp 48.092.000

Harga emas 100 gram : Rp 96.102.000

Harga emas 250 gram: Rp 239.978.000

Harga emas 500 gram : Rp 479.739.000

Harga emas 1 Kg : Rp 959.435.000

Harga Emas Retro

Harga emas 0,5 gram: Rp 518.000

Harga emas 1 gram: Rp 970.000

Harga emas 2 gram : Rp 1.921.000

Harga emas 3 gram : Rp 2.853.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.741.000

Harga emas 10 gram: Rp 9.422.000

Harga emas 25 gram : Rp 23.420.000

Harga emas 50 gram: Rp 46.755.000

Harga emas 100 gram : Rp 93.425.000

Harga emas 250 gram: Rp 233.281.000

Harga emas 500 gram : Rp 466.336.000

Harga emas 1 Kg : Rp 932.629.000

Harga Emas UBS

Harga emas 0,5 gram: Rp 513.000

Harga emas 1 gram: Rp 961.000

Harga emas 2 gram : Rp 1.907.000

Harga emas 5 gram : Rp 4.710.000

Harga emas 10 gram: Rp 9.370.000

Harga emas 25 gram : Rp 23.378.000

Harga emas 50 gram: Rp 46.659.000

Harga emas• 100 gram : Rp 93.279.000

Harga emas 250 gram: Rp 233.129.000

Harga emas 500 gram : Rp 465.708.000

Harga Emas Antam Batik

Harga emas 0,5 gram = Rp 635.000

Harga emas 1 gram = Rp 1.177.000

Harga emas 8 gram = Rp 8.913.000

