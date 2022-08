HUT ke-15, DAAI TV Indonesia Akan Gelar DAAI Night 2022 di Medan Hadirkan Pemain Biola Internasional

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Menyambut Ulang Tahun di bulan Agustus, DAAI TV Indonesia akan menggelar DAAI Night 2022 di Kota Medan. DAAI Night merupakan bentuk apresiasi DAAI TV kepada para pemirsa dan pendukung media dengan tagline Cinta Kasih ini. DAAI Night 2022 di Medan akan berlangsung pada hari Minggu, 14 Agustus 2022, bertempat di Sky Convention Hall Cemara Asri Medan.

Pergelaran DAAI Night 2022 bertajuk 15 Tahun Sebarkan Kebaikan. Tema ini bermakna, bahwa konsistensi DAAI TV sejak 2007 untuk menyebarkan kebaikan akan terus berlanjut untuk menjernihkan hati manusia dan mencerahkan dunia.

Manager Operasional DAAI TV Medan Tony Honkley mengatakan, DAAI Night 2022 di Medan akan diisi berbagai performa dari pegiat seni ibu kota dan artis Medan, yang akan memberi spirit sebarkan kebaikan kepada para penonton. “Pemain biola internasional, Iskandar Widjaja, akan menghibur warga Medan dengan kebolehannya bermain biola,” kata Tony.

Iskandar Widjaja adalah pemain biola berbakat kelahiran Jerman dan kerap meraih penghargaan di berbagai kompetisi internasional. Resital-resital tunggalnya hadir di berbagai belahan dunia, seperti Belgia, Austria, Swiss, Italia, Spanyol, Israel, Italia, dan Amerika serikat yang diiringi orkestra kelas dunia.

Bakat musisi berusia 34 tahun ini muncul saat ia berusia 3 tahun. Saat itu ia dan ibunya menonton sebuah konser klasik anak-anak di Jerman, metode Suzuki, sebuah metode praktis bermusik untuk anak-anak yang mengandalkan pendengaran, bukan not lagu. Ia meminta ibunya agar mendaftarkannya ke sekolah musik dengan metode seperti itu. Selanjutnya, pada usia 4 tahun, Iskandar sudah bisa bermain biola.

Iskandar Widjaja sudah mengeluarkan beberapa album. Diantaranya karyanya adalah Mercy tahun 2018, Bach 'n' Blues tahun 2011, Burn tahun 2013, Papa dan Ode to Joy tahun 2020, serta Love on The Moon pada tahun 2021.

Panggung untuk Musisi Berbakat Kota Medan

Selain Iskandar Widjaja, DAAI Night 2022 Medan juga diisi oleh musisi Kota Medan, yakni Chelsea Hadi dan Lidya Leung. Chelsea adalah dokter muda yang juga merupakan jebolan Indonesian Idol tahun 2014.

Sedangkan Lidya Leung sendiri, seorang musisi asal Medan yang kerap menyanyikan lagu-lagu di channel YouTubenya selama pandemi covid-19, untuk memberikan dukungan kepada mereka yang terdampak covid-19.

Tony Honkley berharap, warga Medan dapat hadir menyaksikan DAAI Night 2022. Pergelaran ini akan menjadi semangat untuk terus menyebarkan kebaikan dan mendorong orang-orang muda berbakat untuk berkreativitas.

Jangan lewatkan kesempatan menyaksikan performa apik dari para pengisi acara DAAI Night tahun 2022 ini. Bagi Anda yang ingin menonton event akbar ini, silahkan mengontak narahubung DAAI TV Medan 061 - 452 51 51 atau ponsel 0811 - 6130 – 588. *