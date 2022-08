LINK Nonton Drama Korea Big Mouth Episode 1 Sampai 5, Mengisahkan Tentang Kasus Pembunuhan Misterius

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Big Mouth merupakan salah satu Drama Korea yang akan tayang pada Juli 2022. Tepatnya, drakor ini tayang mulai pada Jumat, 29 Juli 2022.

Kini Drama Korea Big Mouth sudah masuk episode 5 yang akan tayang pada Jumat mendatang.

Lee Jong Suk akan menjadi pemeran utama Drama Korea Big Mouth, terlebih ini merupakan drama come backnya setelah terakhir membintangi drama bertajuk Romance is a Bonus Book di 2019.

Cuplikan drama korea Big Mouth (HO)

Big Mouth sendiri akan menggantikan drakor Doctor Lawyer yang selesai di bulan Juli ini.

Big Mouse tayang 16 episode setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 22.00 KST atau 20.00 WIB di MBC.

Drama ini disutradarai oleh Oh Choong Hwan yang juga membuat drama My Love From the Star, While You Were Sleeping, Hotel Del Luna, dan Start-Up.

Big Mouth tayang di Disney+ Hotstar dan diperankan oleh Lee Jong Suk dan Lim Yoona SNSD. Berkisah tentang Park Chang Ho yang merupakan pengacara tidak kompeten.

Drakor Big Mouth (HO)

Sinopsi Drakor Big Mouth

Kali ini Lee Jong Suk menjelma menjadi pengacara yang dituding sebagai penipu. Ia mendapat dukungan dari sang 'istri' Yoona yang ingin membersihkan namanya.

Terlepas dari ketidakmampuannya, dia setuju untuk menangani kasus pembunuhan misterius sampai dia harus menghadapi serangkaian peristiwa yang tidak menyenangkan.