Sophia Latjuba Rayakan Ulang Tahun ke 52, Tampil Seksi dalam Balutan Dress Rancangan Anak Prabowo

TRIBUN-MEDAN.com - Pakai dress rancangan anak Prabowo, Sophia Latjuba tampil seksi di ulang tahunnya yang ke 52.

Penampilannya pun sontak dipuji para fansnya.

Pasalnya diusianya yang sudah kepala 5, kecantikan Sophia Latjuba dipuji bak gadis 25 tahun.

Sophia Latjuba (Instagram.com/sophia_latjuba88 via linetoday)

Artis sekaligus model Sophia Latjuba baru saja genap berusia 52 tahun pada Senin (8/8/2022).

Sophia Latjuba menandai pencapaian dengan sebuah potret ulang tahun yang seksi.

Diunggah di Instagram-nya @sophia_latjuba88, Senin (8/8/2022), foto hitam putih hasil jepretan fotografer Davy Linggar itu memperlihatkan Sophia Latjuba berpose dalam balutan dress hitam.

Dari keterangan fotonya diketahui bahwa busana tersebut dirancang oleh Didit Hediprasetyo yang merupakan anak semata wayang Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto.

Lewat unggahannya pula, Sophia Latjuba menyambut usia 52 tahun dengan rasa syukur.

"Dear 52, welcoming you with gratefulness and extreme humbleness," tulis Sophia.

Sophia Latjuba kemudian menuliskan pesan untuk dirinya sendiri.