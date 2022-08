TIPS WhatsApp - Cara Menyembunyikan Status Online WhatsApp

TRIBUN-MEDAN.com – Kabar gembira bagi pengguna WhatsApp, bahwa telah dibocorkan cara menyembunyikan status online WhatsApp dari orang tertentu meski sedang aktif.

Berangkat dari keresahan pengguna WhatsApp yang tidak selalu siap untuk mengobrol meski berstatus online, WhatsApp menginisiasi cara menyembunyikan status online WhatsApp dari orang tertentu.

Fitur ini memang belum resmi diluncurkan, tetapi pihak WhatsApp telah membagikan gambaran cara menyembunyikan status online dari orang tertentu yang akan tersedia di menu “privasi”.

Melalui fitur ini, pengguna WhatsApp akan dapat mengontrol untuk menampilkan status online kepada orang-orang yang diinginkannya saja.

Status “online” ini berada di bawah nama kontak pengguna yang artinya pada saat itu pengguna tersebut sedang membuka aplikasi WhatsApp.

Cara mengaksesnya pun cukup mudah, pengguna WhatsApp tinggal membuka menu settings (setelan) > account (akun) > privacy (privasi) > last seen & online (terakhir dilihat dan online).

Pada laman "last seen & online", pengguna WhatsApp akan mendapati sub menu lainnya yaitu “who can see my last seen” (siapa yang dapat melihat ‘terakhir dilihat’ saya) dan "who can see when i’m online" (siapa yang dapat melihat ketika saya online).

Di menu "who can see when i’m online" pengguna WhatsApp dapat mengatur siapa saja yang dapat melihat status online miliknya dengan dua pilihan, “everyone” dan “same as last seen”.

Opsi “everyone” memungkinkan siapapun dapat melihat status online pengguna WhatsApp, termasuk kontak dan nomor yang belum disimpan tetapi sebelumnya pernah berinteraksi.

Sedangkan opsi “same as last seen” akan menyamakan pengaturan “who can see my last seen” sebelumnya.