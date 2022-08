Lirik Lagu Batak Rokkap Ni Tondi By Robert Simorangkir

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Rokkap Ni Tondi adalah judul lagu Batak yang diciptakan oleh Lans Hutabarat.

Lagu Batak Rokkap Ni Tondi yang diposting ke YouTube pada Juli 2020 ini dipopulerkan oleh Robert Simorangkir.

Lagu Batak Rokkap Ni Tondi yang menceritakan tentang sepasang kekasih yang saling mencintai, dimana doa-doa mereka akhirnya dikabulkan Tuhan agar mereka terus bersama.

Lirik Lagu Batak Rokkap Ni Tondi

Tung holan ho do hasian

Tinodo ni rohakku

Tung holan ho do hasian

Sinolom ni matakku

Ho do sian sasude

Nasa tarbereng au

Hasudungan ni rohakku

Ai tung gaor galumbang i

Ikkon do langeanku

Ai tung rahis pe dalan i

Ikkon do jururanku

Asa tung dilambungmi

Au nian ale ito dahasian

Sai torangma songon langit

Tiur songon rondang ni bulan

Mula jadi nabolon oloi ma pangidoan

Patulus akka angan-angan

Sai unang hami sirang

Ia so sinirang ni hamatean i

