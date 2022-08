FERDY SAMBO Minta Maaf, Istri Brigjen Hendra Geram: Hancur Karir Suami Saya!

TRIBUN-MEDAN.COM - Mantan Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo meminta maaf terkait kasus tewasny Brigadir J di kediamannya pada 8 Juli 2022.

Permintaan maaf Ferdy Sambo disampaikan lewat secarik kertas yang dibacakan oleh pengacaranya, Arman Hanis

Mendengar hal itu, istri Brigjen Hendra Kurniawan, Syeali Syah memberikan respon terhadap permintaan maaf Ferdy Sambo.

Diberitakan sebelumnya, Syeali Syah mengungkapkan ia akan membocorkan skenario Ferdy Sambo karena merasa tak puas suaminya difitnah dalam kasus penembakan Brigadir J.

Seali Syah, Istri Brigjen Pol Hendra Kurniawan mengunggah pernyataan maaf lengkap Irjen Ferdy Sambo, lewat Instagram Story-nya.

Seali Syah pun mengapresiasi permintaan maaf tersebut.

Bahkan Seali mengucapkan terima kasih.

Dari permintaan maaf Ferdy Sambo, Seali juga mengapresiasi," Better Late than never," tulisnya dalam caption.

Seali pun mengatakan bahwa selama ini Brigjen Hendra Kurniawan menjadi korban skenario Ferdy Sambo.

Selama belasan tahun suaminya berkari dan membangun citra satuan propam, seketika hancur karena skenario Ferdy Sambo.

Seperti diketahui istri Brigjen Hendra Kurniawan, tersebut vokal membela sang suami yang dicopot dari jabatannya sebagai buntut kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Seali syah unggah permintaan maaf ferdy sambo belasan tahun suami saya di propam hancur seketika