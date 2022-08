Lirik Lagu Batak Anakku Naburju By Widiana Rumapea 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Anakku Naburju merupakan lagu yang diciptakan oleh Soaloon Simatupang.

Lagu Batak Anakku Naburju dipopulerkan oleh Widiana Rumapea dan dirilis pada tahun 2019 melalui channel youtube BRAGIRI RECORD Official Channel.

Lagu Batak Anakku Naburju menceritakan sebuah pesan sekaligus doa dari seorang tua yang mengharapkan kepada anak-anaknya agar menjadi yang baik, saling tolong terlebih terhadap saudara nya. Dan yang terpenting jangan lupa selalu berdoa meskipun sudah besar nantinya.

Lirik Lagu Batak Anakku Naburju

Anakku naburju anak hasianku

Anakku nalagu

Ingot do ho amang di akka podani

Natua tua mi

Dung hupaborhat ho namarsikkola i

Tu luat na dao i amang

Benget do ho amang, benget do ho

Manaon na hassit i

Molo huingot do, sude tahe amang

Pangalaho nasalpu i

Sipata lomos do, natua-tuamon

Disihabuniani

Hutangiangkon do mansai gomos amang anggiat muba rohami

Dijalo do amang, dijalo do

Tangiangki amang

Ipe amang, hasian ku

Anakku naburju

Pagomos ma tangiang mi

Tu mula jadi nabolon i

Anggiat ma ture, sude hamu pinoppar hi amang

Marsiamin aminan, marsitukkol tukkolan

Songon suhat di robean i

Dung lam dao amang, pangarantoan mi

Anakku hasian hu

Dihaburjuhon ho do i sude amang

Ditano sileban i

Mauliate ma adop tu Tuhan i

Dina dijalomi amang

Juppangmu do amang

Juppangmu do

Na dinalahanmi

Ipe amang, hasian ku

Anakku naburju

Pagomos ma tangiang mi

Tu mula jadi nabolon i

Anggiat ma ture, sude hamu pinoppar hi amang

Marsiamin aminan, marsitukkol tukkolan

Songon suhat di robean i

Ipe amang, hasian ku

Anakku naburju

Pagomos ma tangiang mi

Tu mula jadi nabolon i

Anggiat ma ture, sude hamu pinoppar hi amang

Marsiamin aminan, marsitukkol tukkolan

Songon suhat di robean i

