SPOILER Drama Korea Big Mouth Episode 5, Berhasilkah Park Chang Ho Membuktikan Dirinya Big Mouse?

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Spoiler drama Korea Big Mouth episode 5 yang tayang pada Jumat, 12 Agustus 2022 pukul 21.00

Big Mouth merupakan salah satu drama Korea yang tayang pada Juli 2022.

Drama Korea Big Mouse tayang 16 episode setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 22.00 KST atau 20.00 WIB di MBC.

Drama ini disutradarai oleh Oh Choong Hwan yang juga membuat drama My Love From the Star, While You Were Sleeping, Hotel Del Luna, dan Start-Up.

Cuplikan drama korea Big Mouth (HO)

Big Mouth tayang di Disney+ Hotstar dan diperankan oleh Lee Jong Suk dan Lim Yoona SNSD. Berkisah tentang Park Chang Ho yang merupakan pengacara tidak kompeten.

Pada Big Mouth episode 5, upaya Park Chang Ho (Lee Jong-suk) dalam menemukan sosok Big Mouse yang sesungguhnya kian menegangkan.

Kini, Chang Ho justru mendapat dukungan dari tahanan lain di penjara yang percaya bahwa dirinya Big Mouse.

Sementara itu, Mi Ho masih berusaha untuk membantu membersihkan nama suaminya, Chang Ho.

Park Chang Ho akan semakin kuat dalam berpura-pura menjadi penipu jenius Big Mouse.

Bahkan dirinya juga sudah mendapatkan dukungan dari para tahanan lain yang ada di penjara Gucheon.