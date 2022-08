JADWAL Lengkap Live Bola Malam Ini, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol hingga Liga 1

LIVE BOLA: Live Streaming Valencia vs Atalanta, Leipzig vs Tottenham Siaran Langsung Liga Champions

TRIBUN-MEDAN.com - Pertandingan kompetisi dari liga top Eropa akan berlangsung akhir pekan ini mulai dari Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol hingga Liga 1.

Simak jadwal pertandingan sepak bola akhir pekan ini, Sabtu (13/8/2022) s/d Minggu (14/8/2022), yang diwarnai kembalinya kompetisi Liga Spanyol (La Liga) dan Liga Italia (Serie A).

Pekan perdana Liga Spanyol, Barcelona yang kedatangan banyak pemain baru berlabel bintang akan berhadapan dengan Rayo Vallecano.

Sementara itu, AC Milan selaku juara bertahan akan ditantang oleh Udinese pada pekan perdana Serie A alias Liga Italia.

Laga tak kalah panas juga mewarnai pekan kedua kompetisi Liga Inggris yang melibatkan duel Arsenal vs Leicester City dan Chelsea vs Tottenham Hotspur.

Manchester United yang kalah tak terduga pada pekan perdana akan mencoba bangkit saat bertandang ke markas Brentford.

Kompetisi BRI Liga 1 2022 pun juga akan menyajikan banyak duel menarik antara lain Persib Bandung vs PSIS Semarang, Bali United vs Arema FC dan Persis Solo vs Persita Tangerang.

Berbagai keseruan jalannya laga sepak bola pekan ini dapat anda saksikan secara langsung live tv lokal, streaming maupun langganan.

Jadwal Bola Akhir Pekan Ini, Sabtu (13/8/2022) sampai Minggu (14/8/2022):

Sabtu, 13 Agustus 2022