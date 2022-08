LIVE SCTV! Brentford Vs Man United Malam Ini, Ten Hag Jawab Singkat Bahas Tonaldo, Cadangan Lagi?

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran langsung Liga Inggris malam ini akan menyajikan duel Brentford vs Manchester United lanjutan pekan kedua, Sabtu (13/8/2022).

Keseruan Brentford vs Man United dihelat di Stadion Gtech Community, Sabtu (13/8/2022) pukul 23.30 WIB live SCTV.

Erik ten Hag memberikan jawaban singkat saat ditanya soal Cristiano Ronaldo dalam konferensi pers jelang laga Liga Inggris, Brentford vs Manchester United.

Manchester United saat ini berada di posisi 13 klasemen Liga Inggris 2022-2023.

Man United mencatatkan 0 poin di Premier League musim ini.

Pasalnya, pada pekan perdana Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Minggu (7/8/2022), The Red Devils kalah 1-2 dari Brighton and Hove Albion.

Selanjutnya, Manchester United akan berkunjung ke markas Brentford.

Jelang duel di kandang Brentford, pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengaku sudah belajar dari hasil pahit kontra Brighton.

Akan tetapi, Ten Hag menilai wajar apabila sebuah tim melakukan kesalahan pada awal musim.

"Tiap selesai pertandingan, saya menganalisis apa yang salah dan di bagian mana kami bisa melakukan peningkatan dan bagaimana kami harus berlatih," kata Erik ten Hag seperti dilansir dari BBC.