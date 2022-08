Cuci Mobil, Dua Orang Hanyut di Sungai Satu Diantaranya Masih Berusia 2 Tahun

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Personel Polsek Tanah Jawa, Simalungun dibantu warga melakukan evakuasi dua orang pria yang diduga hanyut terbawa arus sungai Kasindir Huta III Nagori Jawa Maraja, Kecamatan Jawa Naraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun.

Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung melalui Kapolsek Tanah Jawa AKBP Selamat menjelaskan bahwa kejadian tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat yang menyampaikan bahwa di sungai Kasindir Huta III ada warga yang hanyut terbawa arus.

"Laporan informasi dari masyarakat tersebut, Panit Intel Polsek Tanah Jawa IPTU Sudiman Damanik bersama beberapa personel polsek tanah jawa lainnya langsung mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk melakukan pemeriksaan," kata pria dengan melati dua dipundaknya ini, Minggu (14/8/2022).

Berdasarkan informasi dari orangtua korban yang berinisal AM (27) bahwa dirinya bersama korban RA (2) yang merupakan anak kandung AM (27), serta AG (27) yang merupakan ipar dari AM (27), warga Pondok Sejahtra Emplasmen Bah Jambi Nagori Bah Jambi I, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun datang ke sungai Kasindir Huta III untuk mencuci mobil Damtruk pengangkut sampah di Sungai tersebut.

"Menurut Keterangan saksi AM (27), saat itu saksi dan korban AG (27) melakukan pencuci mobil Damtruk pengangkut sampah, seketika keduanya melihat korban RA (2) hanyut terbawa arus air sungai yang sebelumnya RA (2) hanya bermain pasir dipinggiran sungai, keduanya berusaha menolong korban RA (2), namun nahas AG (27) malah ikut terbawa arus air sungai bersama RA (2)," akunya.

Selanjutnya AM (27) mencari bantuan dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Tanah Jawa, dengan dibantu warga personel polsek tanah jawa dan menyusuri aliran sungai Kasindir Huta III untuk mencari kedua korban, dan sekira pukul 11.30 WIB ditemukan AG (27) lebih kurang 1 KM dari TKP hanyutnya korban dalam keadaan tidak bernyawa dan langsung dievakuasi dibawa ke rumah Duka di Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun.

Pencarian dilanjutkan dan sekira pukul 14.30 WIB korban RA (2) ditemukan di aliran Sungai Kasindir dengan posisi terjepit dibebatuan di Huta Manrayap Nagori Manrayap Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun lebih kurang 2,5 KM dari TKP dalam keadaan Meninggal Dunia.

Selanjutnya Mayat korban RA (2) dibawa ke rumah Duka dan kedua korban sudah berada di rumah korban untuk dilanjutkan acara pemakaman.

Lebih lanjut Kapolsek mengatakan bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga tidak tidak mempermasalahkan atas meninggalnya kedua korban dan bersedia membuat pernyataan untuk tidak dilakukan visum dan tidak ada rasa keberatan.

"Kepada masyarakat yang akan melakukan aktivitas di sungai, agar tetap berhati-hati, melihat saat ini situasi cuaca ekstrem dan tidak bersahabat, untuk itu diimbau kepada seluruh masyarakat jangan mandi di sungai jika air sungainya naik serta jika mandi di sungai hendaknya harus ada yang mengawasi," pungkas Kapolsek Tanah Jawa.

(akb/tribun-medan.com)