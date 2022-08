Jelang HUT RI Ke-77, Ini Promo Menarik di Wahana Bermain Mikie Holiday Fundland Berastagi

TRIBUN-MEDAN.com, KARO - Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, Mikie Holiday Fundland Berastagi menyediakan promo menarik bagi pengunjung yang datang.

Berdasarkan keterangan dari Sales Manager Mikie Fundland Berastagi Simon Barus, di hari kemerdekaan yang diperingati pada Rabu (17/8/2022) mendatang, manajemen Mikie Holiday Fundland juga menyediakan promo potongan harga hingga pagelaran yang disajikan berbeda dari hari biasanya.

"Spesial untuk menyambut Hari Kemerdekaan RI, kita menyiapkan promo kepada wisatawan," ujar Simon, Senin (15/8/2022).

Ketika ditanya perihal promo harga, Simon mengaku pihaknya memberikan promo potongan harga 15 ribu.

Di mana, untuk tarif harga normal saat ini setiap satu tiket masuk Mikie Holiday Fundland sebesar 95 ribu rupiah.

Maka, khusus di hari kemerdekaan nanti pengunjung hanya perlu membayar tarif masuk sebesar 80 ribu rupiah untuk satu tiketnya.

Namun, dijelaskan Simon promo harga ini hanya berlaku bagi pengunjung yang memiliki dan membayar tiket masuk menggunakan kartu kredit Bank Mandiri.

"Untuk promo saat ini ada dengan Bank Mandiri, khusus pemilik kartu kredit Bank Mandiri mendapatkan potongan harga menjadi 80 ribu rupiah untuk satu tiket. Wisatawan bisa mengandalkan promo ini empat tiket untuk satu kartunya," Ucapnya.

Dengan harga promo ini, dijelaskan Simon para pengunjung sudah bisa bebas bermain seluruh wahana yang ada di sana.

Dengan paket All You Can Play tersebut, wisatawan sudah bisa menikmati dan bermain sepuasnya di lebih dari 35 wahana yang ada di sana.