Nikmati Hari Kemerdekaan di “Pekan Kuliner Nusantara” bersama Ibis Styles Medan Pattimura

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Tidak terasa sebentar lagi menuju Hari Kemerdekaan Indonesia. Pastinya Hari Kemerdekaan harus dinikmati bersama keluarga, teman, atau orang orang terdekat. Ingin mencoba kuiner dari berbagai Provinsi tapi tidak bisa berpergian jauh? Pekan Kuliner Nusantara di Ibis Styles Medan Pattimura jawabannya.

Ibis Styles Medan Pattimura kali ini menghadirkan “Pekan Kuliner Nusantara” yang akan berlangsung pada tanggal 15 sampai 21 Agustus 2022, untuk menemani Hari Kemerdekaan anda.

“Pekan Kuliner Nusantara” yang menghadirkan 77 menu dari Sabang sampai Merauke, mulai dari appetizer, maincourse, bahkan sampai dengan dessert yang bervarian akan hadir di sini. Jangan lupa tetap akan ada menu BBQ-an juga yang akan melengkapi cita rasa Nusantara yang anda nikmati. Anda bisa menikmati menu dari Kalimantan, Bali, Sumatera dan Provinsi lainnya hanya dengan membayar sebesar Rp. 108.000,-Net, dan pastinya ada promo lainnya beli 4 dapat 5. Imbuh chef Zu Azwar (Executive Chef Ibis Styles Medan Pattimura).

“Pekan Kuliner Nusantara” yang hanya tersedia selama satu minggu dari 15 sampai 21 Agustus (17.30 – 20.30), dengan tema Nusantara All You Can Eat, dengan menu yang berbeda setiap hari nya. Anda bisa menjelajahi kuliner di berbagai provinsi tanpa harus pergi jauh, dan pasti nya hanya ada di Ibis Styles Medan Pattimura.

Anda juga bisa mendapatkan diskon sebesar 10 persen jika anda regristrasi menjadi ALL Member kami. Dan pastinya regristrasinya tidak ada pemungutan biaya apapun. Anda hanya perlu regristrasi menggunakan email dari website all.accor.com. Anda juga bisa mendapatkan keuntungan dari member ALL kami, karena anda bisa menggunakan ALL member di semua outlet Accor di seluruh dunia, serta dapatkan poin dan promo promo menarik yang di tawarkan oleh Accor dengan mendaftar menjadi ALL member.

Jika anda ingin mencoba Pekan Kuliner Nusantara kami atau mendaftar menjadi keanggotaan ALL member kami, anda bisa menghubungi kami lewat platform Instagram : @ibisstylesmedanpattimura.