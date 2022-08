Promo Minuman di Medan Selama 17 Agustus 2022 

TRIBUN-MEDAN.COM – Kabar gembira bagi para pemburu promo karena dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, beberapa perusahaan f&b mengadakan promo minuman 17 an di Medan.

Beragam promo minuman 17 an di Medan sangat beragam dan bisa anda nikmati dine-in maupun take away di outlet-outlet yang tersedia.

Berikut adalah promo minuman 17 an di Medan yang turut memeriahkan Hari Kemerdekaan untuk anda.

1. Esteh



Esteh menawarkan PROMO MERDEKA mulai dari yang berlaku 17 Agustus 2022.

Menu pilihan:

Esteh Mango Greentea 14 RIBU Esteh Nusa Berry 14 RIBU Esteh Lemonade Berry 14 RIBU Cokolateh 15 RIBU Esteh Matcha Original 17 RIBU

Promo ini berlaku di outlet Esteh terdekat dengan menunjukkan gambar menu saat pemesanan di kasir.

2. Street Boba

Street Boba menawarkan PROMO SERBA 19 RIBU DENGAN 8 MENU PILIHAN yang berlaku sejak 12-17 Agustus 2022.

Menu pilihan: