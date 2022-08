Spesial HUT RI ke-77, favehotel Medan Sajikan All You Can Eat Lunch Buffet Bertema Nusantara

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Spesial di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun, favehotel Medan kini menghadirkan “ALL YOU CAN EAT LUNCH BUFFET” dengan tema “Nusantara” tanggal 17 Agustus 2022 pukul 12.00 – 14.00 WIB di Lime Restaurant.

Eka Risti Br Barus, selaku Marketing Communications favehotel S. Parman Medan mengatakan bahwa “Dengan menyajikan beragam hidangan tradisional Indonesia, para pengunjung nantinya dapat bernostalgia dengan masakan Nusantara dengan bercitarasa khas pedas, manis, dan gurih, mulai dari makanan pembuka, hidangan utama, hingga hidangan penutup”.

Nusantara buffet ini akan di adakan pada tanggal 17 Agustus 2022 pukul 12.00 – 14.00 WIB. Para pengunjung dapat menikmati all you can eat buffet ini dengan harga Rp 88.000 nett/orang. Menariknya hidangan nusantara yang akan menggugah selera para pengunjung dengan lebih dari 17 hidangan tersaji, diantaranya ayam panggang rica-rica, Ikan goreng dabu-dabu, rujak merdeka, sayur lodeh, es longan, es dawet, dan lain sebagainya.

Nusantara Buffet Lime Restaurant (Istimewa)

“Karena masakan western terlalu mainsteam sampai saat ini, jadi kami ingin mengajak para tamu untuk mencicipi masakan tradisinal di antaranya Ikan goreng dabu-dabu, ikan dori fillet yang di goreng dan dilumuri bumbu dabu-dabu yang pedas dan gurih, selain itu ada menu ayam panggang rica-rica yang di grill lebih dahulu lalu di siram dengan bumbu rica-rica yang wangi dan manis”, kata Chef Haris selaku Executive Chef di Lime Restaurant.

Selain itu menurut Eka Risti Br Barus selaku Marketing Communications ,”Hidangan-hidangan yang kami tawarkan memang asli masakan Indonesia, tapi chef kami memberikan penyajian yang modern, dimana ini akan menarik para pelanggan dan juga pecinta kuliner lainnya”.