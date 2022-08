Kapolres Sibolga Upacara Bersama Residivis yang Telah Habis Masa Tahanan

TRIBUN-MEDAN.COM, SIBOLGA -Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja,SH,SIK hadiri upacara pengibaran Bendera dalam Rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 77 tahun, Rabu (17/08/2022) pukul 08.00 wib dilapangan Simaremare Sibolga.

Berintak selaku Inspektur Upacara Walikota Sibolga H.Jamaluddin Pohan,Komandan Upacara Kapten Inf Muhammad Arifin dan

Perwira Upacara Kapten Inf Oloan Parulian Purba.

Upacara tersebut dihadiri antara lain,

✓ Walikota Sibolga H.Jamaluddin Pohan

✓ Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja, SH, S.I.K

✓ Mewakili Danrem 023/KS Mayor Inf Jimmi Barus

✓ Mewakili Dandim 0211/TT Mayor Inf Tengku M. Khair, SE

✓ Wakil Walikota Sibolga Pantas Maruba Lumbantobing

✓ Sekda Kota Sibolga Yusuf Batubara,SKM,MM.

✓ Kepala Kemenag Sibolga Dr.H. Bahrum Saleh, MA

✓ Ketua DPRD Sibolga Ahmad Sukri Najri Penarik, S.Pd

✓ Mewakili Danlanal Sibolga Palaksa Lanal Sibolga Mayor Laut (P) M. Alamsyah Putra Apparaa

✓ Mewakili Dansatradar 234 Sibolga Kapten Lek Wahyadi

✓ Kepala Pengadilan Negeri Sibolga Lenny lasminar, SH, MH

✓ Kajari Sibolga Irvan Samosir, SH, MH

✓ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Josua Hutapea, S.Sos

✓ Asisten Administrasi Pembangunan dan umum Hendra Darmalius, A.Pi

✓ Unsur SKPD Kota Sibolga

✓ Veteran dan janda Veteran kota Sibolga berjumlah 17 Orang

✓ Ex Napiter Adi Sahputra bin Idris Siregar

Pada upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 77 tahun 2022 di wilayah kota Sibolga, juga mengikutsertakan ex napiter an. Adi Sahputra Bin Idris Siregar, yg telah habis masa pidananya pada tanggal 02 Juli 2022 dari Lapas kelas IIA Gunung Sindur.

Peserta upacara terdiri dari

- Tonsik Ajenrem 023/KS

- Barisan Pama TNI / Polri

- Barisan OPD Camat dan Lurah se-Kota Sibolga

- Barisan TNI Angkatan Darat (Kodim 0211/TT)

- Barisan TNI AL (Lanal Sibolga)

- Barisan TNI AU (Satradar 234 Sibolga)

- Barisan Polri (Polres Sibolga)

- Barisan Satpol PP Kota Sibolga

- Barisan BPBD Kota Sibolga

- Barisan Mahasiswa Perikanan Sibolga

- Barisan SMA Negeri 1 Sibolga

- Barisan SMP Negeri 3 Sibolga

Usai acara pengibaran bendera merah putih dilanjutkan acara tambahan pemberian bantuan bingkisan kepada Veteran dan janda Veteran Kota Sibolga berjumlah 17 orang berupa beras, bingkisan dan plakat. (Jun-tribun-medan.com).