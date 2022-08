BURSA TRANSFER - Man United Dapat Sinyal Bagus, Casemiro Mulai Pertimbangkan ke Old Trafford

Manchester United mendapat sinya bagus setelah Casemiro mulai pertimbangkan pindah ke Old Trafford.

TRIBUN-MEDAN.com -Â Manchester United mendapat sinyal positif dari pemain incaran mereka milik Real Madrid, Casemiro jelang penutupan bursa transfer musim panas 2022 ini.

Pasalnya pemain asal Brasil tersebut mempertimbangkan tawaran Man United untuk ke Old Trafford.

Hanya saja, tak mudah bagi Manchester United untuk memboyong Casemiro dari Santiago Bernabeu. Klub berjulukan The Red Devils ini harus bisa meyakinkan semua kubu soal transfer ini.

Selain itu, Man United harus menyiapkan dana sangat besar.

Sebab, gelandang 30 tahun ini masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga 30 Juni 2025.

Memang, Man United mengalihkan bidikan kepada Casemiro setelah negosiasi dengan Juventus untuk memboyong Adrien Rabiot, tak berjalan mulus.

Meskipun Man United dan Juventus sudah menyepakati nilai transfer Rabiot sebesar 15 juta poundsterling (sekitar Rp 267,6 miliar), tetapi negosiasi dengan ibu yang juga agen Rabiot, Veronique, buntu.

Direktur Sepak Bola Man United, John Murtough, kembali ke Manchester dengan tangan kosong karena gagal mencapai kesepakatan dengan Veronique.

Pemain Real Madrid Luka Modric (kiri), Casemiro (tengah) dan Toni Kroos

Dikutip dari The Guardian, Veronique menginginkan Rabiot mendapatkan gaji lebih dari 240.000 pounds (sekitar Rp 4,2 miliar) per pekan di Old Trafford. Ini yang membuat John Murtough dan manajemen Man United mundur.a

Kans Casemiro pindah ke Man United