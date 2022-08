Ibis Styles Medan Pattimura Rayakan HUT RI ke-77 dengan Fashion Show “No More Single Use Plastic”

Dalam rangka memperingati HUT RI ke 77, Ibis Styles Medan Pattimura hadir dengan menyelenggarakan Fashion Show dengan bertemakan “No More Single Use Plastic” yang dilaksanakan di Lobby Hotel ibis Styles Medan Pattimura.

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77 tahun, 17 Agustus 2022, ibis Styles Medan Pattimura hadir dengan menyelenggarakan Fashion Show dengan bertemakan “No More Single Use Plastic” yang dilaksanakan di Lobby Hotel ibis Styles Medan Pattimura. Dengan peserta yang merupakan heartist ibis Styles Medan Pattimura yang juga disaksikan oleh tamu tamu yang ada di lokasi.

ibis Styles Medan Pattimura Fashion Show mengangkat tema “No More Single Use Plastic” yang merupakan program dari grup Accor, untuk menjaga kelestarian bumi dan mengurangi penggunaan plastik yang tidak baik untuk lingkungan. Fashion Show ini dilaksanakan dengan menggunakan bahan bahan yang bisa di daur ulang Kembali, seperti kertas, karton, dan bahan lainnya. Dengan mengangkat tema “No More Single Use Plastic” ini kami berkomitmen untuk melakukan penggunaan plastic di seluruh lingkungan hotel sesuai dengan program yang dikomitmen kan oleh Accor Grup.

“No More Single Use Plastic” ini juga merupakan salah satu dari bagian “Planet 21” Accor Grup. Fashion Show ini juga dilaksanakan agar mengajak teman-teman heartist ibis Styles Medan Pattimura untuk mengurangi penggunaan plastik di kehidupan sehari hari. Serta juga mengajak tamu tamu dan teman teman yang lainnya diluar sana agar bisa mulai berkontibusi untuk mengurangi penggunaan plastic di lingkungan sehari hari, ujar Bapak Insan M.Fahrudin, General Manager ibis Styles Medan Pattimura.

“Kami ingin memberikan dampak yang bisa digunakan dan berarti bagi lingkungan sekitar. Aksi ini selain mendukung menciptakan kesadaran akan pengurangan penggunaan plastic juga mengajak para peserta untuk menjaga lingkungan bebas plastik. Kami bangga dapat dapat memberikan ilmu ilmu positif tentang “No More Single Use Plastic” dalam kegiatan yang positif. Tutur Ibu Rositi, Front Office Manager ibis Styles Medan Pattimura.

Mari kita bersama sama melakukan hal positif yang dapat membantu lingkungan dan untuk kebaikan bersama dengan mengurangi sampah plastic mulai dari lingkungan sekitar kita masing masing. Dengan slogan “No More Single Use Plastic” mari kita menjadikan bumi tempat kita tinggal menjadi lebih baik lagi.