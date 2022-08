LINK Nonton dan Spoiler Drakor Big Mouth Episode 7, Apakah Jerry Big Mouse yang Asli ?

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Spoiler drama Korea atau drakor Big Mouth episode 7 yang tayang Jumat, 18 Agustus 2022 pukul 22.00

Drakor Big Mouth merupakan salah satu drama Korea yang tayang pada Juli 2022.

Drakor Big Mouse tayang 16 episode setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 22.00 KST atau 20.00 WIB di MBC.

Drama ini disutradarai oleh Oh Choong Hwan yang juga membuat drama My Love From the Star, While You Were Sleeping, Hotel Del Luna, dan Start-Up.

Drakor Big Mouth (HO)

Big Mouth tayang di Disney+ Hotstar dan diperankan oleh Lee Jong Suk dan Lim Yoona SNSD. Berkisah tentang Park Chang Ho yang merupakan pengacara tidak kompeten.

Dari spoiler episode 7 yang tayang sekilas diakhir episode 6, sosok Big Mouse yang sesungguhnya mengarah pada teman satu sel Park Chang ho (Lee Jong Suk).

Karena, Park Chang Ho yang hanya bisa berhubungan dengan Big Mouse Asli melalui kartu tarot di gereja, memergoki Jerry sedang mengambil kartu tersebut.

Penonton pun dibuat menjadi makin penasaran, karena preview episode 7 yang ditampilkan sangat singkat.

Sebelumnya, di episode 6 memperlihatkan bahwa Istrinya, Go Mi Ho (Yoona SNSD)sempat ragu terhadap Park Chang Ho.

Karena dipengaruhi omongan dari Walikota Choi Do Ha. Namun Chang Ho berhasil meyakinkannya.