Lirik Lagu Batak Mantan Terindah By Nabasa Trio

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Mantan Terindah adalah judul lagu Batak yang diciptakan oleh Tumbur Nababan.

Lagu Batak Mantan Terindah di populerkan oleh Nabasa Trio.

Lagu Batak Mantan Terindah dengan lirik yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menyia-nyiakan kesetiaan kekasihnya ini .

Au do nasalah tu ho naujui

Sia - sia do hubaen

Tulus ni cintami

Gabe hu pillit cinta na asing i

Hape na ho do

cinta sejati ki

Dung saonnari

Malungun au tu ho

Dukkon dao ho

Sian lambung ki

Hape dang boi be

Au rap dohot ho

Ala naung adong

Rokkap ni tondi mi

Reef:

Ho do hasian hallet hu

Na umburju

Ho do hasian Mantan terindah hi

Na so rokkap be hita hasian

Dang tarsesa au ho sian rohakki

Dung saonnari

Malungun au tu ho

Dukkon dao ho

Sian lambung ki

Hape dang boi be

Au rap dohot ho

Ala naung adong

Rokkap ni tondi mi

Reef:

Ho do hasian hallet hu

Na umburju

Ho do hasian Mantan terindah hi

Na so rokkap be hita hasian

Dang tarsesa au ho sian rohakki

Ho do hasian hallet hu

Na umburju

Ho do hasian Mantan terindah hi

Na so rokkap be hita hasian

Dang tarsesa au ho sian rohakki

Na so rokkap be hita hasian

Dang tarsesa au ho sian rohakki

