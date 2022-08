Nikita Mirzani Siapkan Surat Wasiat Untuk Ketiga Anak dan Adiknya, Ada Apa?

Nikita Mirzani saat menjadi bintang tamu dalam program acara For Your Pagi di Trans 7, Kamis (18/8/2022)

TRIBUN-MEDAN.COM - Sosok Nikita Mirzani dikenal sebagai artis yang penuh dengan kontroversi. Karena itu, Nikita Mirzani pun kerap menjadi perhatian publik di media sosial.

Baru-baru ini, Nikita Mirzani justru menyinggung perihal surat wasiat saat diundang menjadi bintang tamu dalam acara For Your Pagi (FYP) di Trans 7 Official.

Dilansir dari Instagram @fyp_trans7, Kamis (18/8/2022) Nikita Mirzani mengaku dirinya sudah mempersiapkan surat wasiat untuk anak-anaknya beberapa bulan yang lalu.

Tak hanya ketiga anaknya saja, Nikita Mirzani bahkan juga sudah menyiapkan surat wasiat untuk adiknya juga.

"Jadi beberapa bulan ini, aku sudah buat surat wasiat sebenarnya untuk anak dan adik aku," kata Nikita Mirzani.

Artis yang akrab disapa Nyai oleh penggemarnya itu pun menjelaskan perihal mengapa dirinya sudah menyiapkan surat wasiat untuk ketiga anaknya dan adiknya.

Bukan karena dirinya mengidap penyakit yang mematikan, melainkan hal tersebut ia lakukan lantaran tak ingin ada perpecahan di antara keluarganya kelak jika ia sudah tiada.

"Aku nggak pengen ketika nanti aku sudah nggak ada, anak aku pada rebutan harta," jelas Nikita Mirzani.

Lebih lanjut, pemain peran dalam film Comic 8 itu juga menjelaskan bahwa dirinya sudah mempersiapkan beberapa aset yang sudah ia miliki selama ini untuk ketiga anaknya masing-masing.

Lalu ia pun tak melupakan sosok adiknya yang kini juga turut ikut tinggal di kediamannya. Sebagai seorang kakak, ia merasa bertanggungjawab terhadap kehidupan adiknya.