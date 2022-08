Lirik Lagu Batak Terlanjur Cinta By Romantis Trio 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Terlanjur Cinta yang dinyanyikan oleh Romantis Trio.

Lagu Batak Terlanjur Cinta yang dirilis pada 7 April 2021diciptakan oleh William Naibaho.

Lagu Batak Terlanjur Cinta ini menceritakan tentang perempuan yang telah jatuh cinta namun disakiti oleh orang yang dicintainya.

Lirik Lagu Batak Terlanjur Cinta

Ho do mamillit au

Gabe halletmu

Hape laos ho do

Manghasiti au

Frustasi au dibahen ho

Ibarat layang layang

Putus benangna

So haboto au hada boan au

Kecewa au alani ho

Reff:

Terlanjur cinta au tu ho

Terlanjur sayang au tu ho

I love you

Sasada ho do hallethhu

Tolong unangbaen sega rohakku

Cinta memang tak mesti bersatu

Anggo rongkap tuhan do na tau

Ibarat layang layang

Putus benangna

So haboto au hada boan au

Kecewa au alani ho

Reff:

Terlanjur cinta au tu ho

Terlanjur sayang au tu ho

I love you

Sasada ho do hallethhu

Tolong unangbaen sega rohakku

Cinta memang tak mesti bersatu

Anggo rongkap tuhan do na tau

Terlanjur cinta

Terlanjur cinta au tu ho

Terlanjur sayang au tu ho

I love you

Sasada ho do hallethhu

Tolong unangbaen sega rohakku

Cinta memang tak mesti bersatu

Anggo rongkap tuhan do na tau

Cinta memang tak mesti bersatu

Anggo rongkap tuhan do na tau..

(cr30/tribun-medan.com)