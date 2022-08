Mahasiswa Universitas Mikroskil Jadi TOP 6 Finalist BCA Hackathon 2021

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Dikutip dari laman: https://www.bca.co.id/en/tentang-bca, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagai bagian dari perbankan nasional yang memanfaatkan IT untuk berbagai sistem dalam menjalankan operasional pun meletakan perhatian khusus pada pengembangan IT di Indonesia. Berbagai program pengembangan kompetensi IT dilakukan oleh BCA, terbaru BCA menghadirkan HAI BCA Tech Competition 2021.

Kegiatan HAI BCA merupakan kompetisi IT yang bertujuan untuk membangun employer branding di BCA serta menemukan talenta berkualitas di bidang IT yang juga berkesempatan berkarir di BCA. Untuk menyelenggarakan kegiatan ini, BCA bekerja sama dengan PT Orbit Nasional Edukasi (ONE) Indonesia. Rangkaian program ini dilaksanakan mulai Desember 2021 hingga Maret 2022 lalu.

Di masa Pandemi, HAI BCA diselenggarakan secara full virtual. Namun hal ini justru memberikan kesempatan bagi peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia untuk turut bergabung. Untuk meningkatkan kompetensi, para peserta mendapatkan materi pembekalan, beberapa team activities, dan mengerjakan project secara bersama-sama. Selama kegiatan berlangsung, tim BCA juga turut menjadi observer untuk menjaring peserta yang memiliki potensi untuk mengembangkan karir di BCA. Adapun proses aktivitas online dan penjurian, Tim ONE Indonesia berkonsolidasi dengan BCA.

Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Mikroskil, Varrel Marcellius berhasil menjadi finalist dan meraih posisi Top 6 HAI BCA Tech Competition 2021.

Pada kegiatan ini seorang mahasiswa Teknik Informatika Universitas Mikroskil, Varrel Marcellius (191111401) berhasil menjadi finalist dan meraih posisi Top 6 serta mendapatkan penghargaan berupa medali pada kegiatan tersebut.

Varrel Marcellius dalam lomba ini telah melewati banyak tahap hingga sampai ke tahap final. Pada tahap awal ia mengikuti academic screening dan test online Java dan Devops. Selanjutnya mengikuti beberapa tantangan tim seperti membuat foto tim yang unik, menjawab pertanyaan menarik secara bersama-sama, dll. Terdapat juga SHL Challenge, Customer Focus Challenge, dan banyak lagi.

Dan pada tahap terakhir dibentuk pula sebuah tim acak untuk menyelesaikan tantangan terakhir yaitu membuat sebuah aplikasi berbasis Java dengan kriteria yang sudah diberikan oleh panitia. Rangkaian kegiatan inilah yang menghantarkan Varrel pada posisi Top 6 dan tetap berkarya meskipun dalam masa pandemi.

Selamat untuk mahasiswa Universitas Mikroskil.