Ogah Tumpangi Pesawat yang Sama, Hotman Paris Beri Peraturan Ini Buat Anak Istrinya saat Bepergian

Hotman Paris ogah tumpangi pesawat yang sama dengan keluarganya.

Kebiasaan super unik ini ternyata punya alasan yang tak biasa.

Hal itu dibongkar oleh Putra Hotman Paris, Frank Hutapea baru-baru ini.

Frank Hutapea beber kebiasaan keluarganya (Instagram)

menyebut bahwa keluarganya nyaris tak pernah berada dalam 1 pesawat yang sama saat bepergian.

Usut punya usut, keluarga Hotman Paris itu memiliki alasan tersendiri mengapa enggan naik 1 pesawat bersama sesama anggota keluarga.

Pengakuan itu diungkap putra Hotman Paris Hutapea bernama Frank Hutapea saat menceritakan lebih dalam soal keluarganya.

Hal itu diungkapkan Frank Hutapea saat berbincang bersama Melaney Ricardo dalam YouTube sang artis pada Selasa (16/8/2022).

Kepada Melaney Ricardo, Frank Hutapea mengungkapkan sosok seorang Hotman Paris Hutapea lebih dalam

Dikatakan Frank Hutapea, ayahnya itu adalah seseorang yang sangat detail.

Hal itu lah yang terkadanh membuat Hotman Paris Hutapea selalu waspada untuk setiap hal.

“Papa itu orangnya detail banget, karena kalau something to good to be true (Sesuatu yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan), dia was-was," kata Frank Hutapea dikutip pada Rabu (17/8/2022).