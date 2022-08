Institut Bisnis IT and B Gelar Talkshow Bertajuk Boost Your Knowledge On

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Institute Bisnis IT&B hadirkan pemateri muda berbakat dalam talkshow bertajuk Boost Your Knowledge On. Berlangsung di Aula Kampus IB IT&B, Sabtu ( 20/8/2022).

Pemateri I yang mengisi talkshow ini yakni Mr Kubo Ryutaro Consulate General Of Japan Medan yang membawa materi tentang Digital transformation of culture & education in Japan.

Saat ditanya seberapa penting menurut Kubo Digital transformation terhadap generasi muda sekarang.

"Teknologi digital sudah menjadi keseharian kita sekarang, jadi sangat penting menambah pengetahuan para generasi muda apalagi para pelajar terkait digital," ujar Kubo.

Tak hanya Kubo, acara pun di isi oleh Ferdo Damanik yang berprofesi sebagai EOS Creator Indonesia. Ferdi Damanik membawa materi Boosting followers & content creation for young entrepreneur.

Menurut Ferdo sangat penting belajar membuat konten, apalagi anak jaman sekarang kesehariannya adalah sosial media.

"Dari belajar ngonten, harapannya bisa membuka peluang bisnis bagi adik-adik mahasiswa dan siswa sekalian," ujar Ferdo.

Selain materi memukau dari dua anak muda sebelumnya, kegiatan pun disambut meriah oleh kehadiran Fifi Monica seorang Influencer kota Medan.

Disini Fifi membagi pengalamannya sebagai seorang ibu yang harus membagi waktunya antara keluarga dan sibuknya aktivitas seorang Influencer.

Managing Director IB IT&B Dr Agus Susanto Tan mengatakan kegiatan seperti ini merupakan moment yang sangat berbahagia karna bisa sharing dengan para narasumber.