Kunjungi Sumut, Konselor Politik Kedubes AS Tanya Kriteria Pemimpin Pilihan Warga Sumut Pada 2024

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara Musa Rajekshah menerima kunjungan Konselor Politik Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) Kyle Richardson di Rumah Dinas Wagub, Jalan Teuku Daud, Medan, Sabtu (20/8/2022).

Dalam kesempatan itu, Kyle Richardson banyak bertanya terkait prediksi situasi di Sumut dalam pesta politik 2024 mendatang.

Kyle Richardson mengaku selama ini perspektifnya dengan situasi perpolitikan di Indonesia hanya terfokus di Jawa.

“Selama ini saya hanya melihat di Jawa karena saya memang tinggal di sana. Saya ingin melihat dari perspektif daerah lain khususnya Sumut sebagai provinsi terbesar di Indonesia,” tanyanya kepada Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah, Sabtu.

Kyle yang didampingi Konsul AS Medan Gordon Church, Wakil Konselor Politik Konsul AS Medan Suraj Mungara, Staf Ahli Politik Konsil AS Medan Zulkarnain Lubis dan Staf Politik Kedubes AS Darnifawan juga bertanya terkait proyek yang telah berjalan di daerah apakah berhenti karena penggantian kepemimpinan yang akan berlangsung 2024 mendatang.

Selain itu, Kyle juga menanyakan kriteria pemimpin pilihan Wagub Ijeck.

“Seperti apa kriteria yang diinginkan Bapak Musa Rajekshah dan masyarakat di Sumatera Utara ini,” tanyanya sembari bercanda.

Konsul AS Medan Gordon Church dalam kesempatan itu juga menawarkan kesempatan kerja sama di bidang kesehatan, yakni menghadirkan sistem digital terkait kepesertaan di rumah sakit.

Menanggapi hal ini, Ijeck mengaku Pemilu tahun 2024 akan membutuhkan energi yang besar, karena berbarengan dengan Pilkada serentak.

Namun Ia optimis pesta politik serentak ini tidak akan menimbulkan gejolak khususnya di Sumut.