Paulus Sinambela Tutup Kejuaraan Independence Cup Esports 2022, Targetkan 3 Emas di PON 2024

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua ESI Medan Paulus Sinambela, SH secara resmi menutup serta menyerahkan hadiah Rp 45 juta dan trofi piala kepada pemenang pada acara Grand Final Kejuaraan Independence Cup Road To Piala Walikota Medan 2022 yang berlangsung di Gedung Ringroad City Walk (RCW) Jalan Ringroad Medan, Rabu (17/8/2022).

Kejuaraan Independence Cup Esports 2022 yang sudah berlangsung dari tanggal 13 - 17 Agustus 2002, sekaligus menyambut HUT kemerdekaan RI Ke-77 dengan mengusung tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat, Road to Piala Walikota Medan Muhammad Afif Bobby Nasution, SE, MM.

Ketua ESI Medan, Paulus Sinambela, SH didampingi Sekretaris Benny Batubara, SE mengucapkan terimakasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan mulai awal persiapan hingga berakhir sampai acara grand final dengan sukses.

Paulus mengucapkan selamat kepada para pemenang Independence Cup Esports 2022. "Selamat kepada para pemenang pertahankan dan ciptakan prestasi dan teruslah berlatih. Bagi yang belum berhasil tetap semangat tetap berlatih agar kompetisi berikutnya dapat lebih baik lagi," imbuh Paulus menyakinkan.

Pada acara grand final kejuaraan Indpendence Cup Esports itu, terlihat para suporter tim yang bertanding dengan semangat dan teriakan mendukung tim kesayangannya yang bermain dengan serius dan penuh semangat.

Tidak itu saja, sebagian pengunjung juga terlihat memadati lokasi Gedung RCW mulai Lantai I, II dan III melihat secara langsung kejuaraan mobile game yang saat ini sedang digemari khususnya dari kalangan milenial Kota Medan.

Ketua Pelaksana Kejuaraan Independence Cup Esports Max Wilander saat dihubungi wartawan seusai acara, menyebutkan bahwa ESI itu salah satu cabang olahraga yang sudah resmi terdaftar di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sejak pertengahan tahun 2021 lalu.

Selanjutnya, jelasnya lagi, sudah melakukan pertandingan eksebisi pra PON bulan Agustus dan bulan September 2021 di kota Papua. Esi Sport yang digandrungi kaum milenial ini, dalam cabang katagori permainan games.

Dalam kejuaraan yang telah berlangsung sukses ini, tambahnya lagi, ada 5 permainan yang dipertandingkan antara lain, Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, Lokapala atau game lokal dan fess.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang target yang akan dicapai, Max menyebutkan, saat acara PON yang akan berlangsung pada tahun 2024 yang pelaksanaannya dipercayakan kepada Sumut dan Aceh yang dipusatkan Kota Medan yang sesuai arahan dari Brigjen TNI Asep Jauhari Puja Laksana selaku Ketua ESI Sumut sedangkan harapan dari Ketua ESI Medan Paulus Sinambela dengan Sekretarisnya Benny Batubara menargetkan 3 medali emas,“ ujar Max.

Ditambah lagi, Pemko Medan dengan Walikota baru saat ini Muhammad Bobby Afif Nasution, sedang gencarnya memperkenalkan olahraga Esport ini di masyarakat khususnya para milenial sehingga harapan ini akan banyak mengikuti dan berminat terhadap cabang olahraga ini.

Adapun para pemenang kejuaraan Indepndence Esports 2022 ini sebagai pemenang free fire: Juara pertama, Stream Gaming, kedua: Tim Kemenangan dan juara ketiga: NOR Iceport. Pemanang Pubg: Juara pertama Player Old, juara kedua: Datu Esport dan juara ketiga: DGL Wajib Juara. Untuk pemenang Mobile Legends: Juara I Lespa Aceh Next, juara kedua Satu Esport dan ketiga, Sayang Mantan. (BP/El)