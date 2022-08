Spoiler Drakor Big Mouth Episode 8 : Jerry Mengetahui Identitas Big Mouse 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Spoiler film drama Korea Big Mouth episode 8 yang tayang pada Sabtu, 20 Agustus 2022 pukul 22.00

Big Mouth merupakan salah satu drama Korea yang tayang pada Juli 2022.

Big Mouse tayang 16 episode setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 22.00 KST atau 20.00 WIB di MBC.

Drama ini disutradarai oleh Oh Choong Hwan yang juga membuat drama My Love From the Star, While You Were Sleeping, Hotel Del Luna, dan Start-Up.

Big Mouth tayang di Disney+ Hotstar dan diperankan oleh Lee Jong Suk dan Lim Yoona SNSD.

Berkisah tentang Park Chang Ho yang merupakan pengacara tidak kompeten.

Spoiler Big Mouth Episode 8

Namun, dalam perjalanan keluar dari rumah sakit dan diantar ke penjara, Park Chang Ho diculik oleh sekelompok orang ke rumah sakit jiwa dan keberadaannya tidak diketahui.

Dalam cuplikan di akhir film, Go Mi Ho menarik perhatian saat ia memegang papan dengan ekspresi tegas di bawah spanduk bertuliskan, "Suamiku bukan Big Mouse."

Go Mi Ho memegang papan bertuliskan, "Ungkapkan kebenaran tentang pembunuhan Seo Jae Yong."