LIVE BOLA Malam Ini: Newcastle United vs Manchester City, Leeds United vs Chelsea, Lille vs PSG

TRIBUN-MEDAN.com - Anda dapat menyaksikan siaran langsung bola yang berlangsung hari ini, Minggu (21/8/2022) hingga Senin (22/8/2022).

Sejumlah pertandingan yang diprediksi seru dari Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Prancis, Liga Jerman dan Liga Italia.

Di antaranya Newcastle United vs Manchester City, Atalanta vs AC Milan, Napoli vs Monza, Lille vs PSG, Real Sociedad vs Barcelona

Laga liga top Eropa musim ini dapat anda saksikan secara langsung Live SCTV, OChannel, Vidio, Bein Sports hingga Mola TV.

Di kancah Liga Inggris, tiga laga seru tersaji malam ini termasuk duel yang melibatkan Leeds United vs Chelsea pada pukul 20.00 WIB.

Dalam waktu bersamaan, West Ham United akan ditantang oleh Brighton pada pekan ketiga Liga Inggris.

Selanjutnya, Manchester City akan mencoba mengambil alih puncak klasemen dari Arsenal, saat bertandang ke markas Newcastle United, pada pukul 22.30 WIB.

Beralih ke Liga Spanyol, duel menarik akan mewarnai pertemuan Athletic Bilbao vs Valencia pukul 22.30 WIB.

Barcelona yang berburu kemenangan perdana akan berhadapan dengan Real Sociedad, dinihari WIB.

Duel panas juga akan mempertemukan Atletico Madrid vs Villarreal, dinihari juga.