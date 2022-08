NONTON Live Streaming Celta Vigo Vs Real Madrid, Tak Live TV Nasional,Akses di Sini Linknya Gratis!

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live Streaming laga antara Celta Vigo vs Real Madrid Liga Spanyol pekan kedua, Minggu (21/8/2022).

Real Madrid bertandang ke markas Celta Vigo di Estadio Balaidos, tepat pada pekan kedua Liga Spanyol, Minggu (21/8/2022) dinihari WIB.

Keseruan laga Celta Vigo vs Real Madrid ini tak disiarkan TV Nasional, namun bisa disaksikan via live streaming gratis via HP pukul 03.00 WIB.

Link streaming gratis Celta Vigo vs Real Madrid bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Laga melawan Celta Vigo tampaknya menjadi momen yang tepat bagi Aurelien Tchouameni membuktikan kualitasnya sebagai rekrutan mahal Real Madrid.

Kepergian Casemiro menjadi berkah yang seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Tchouameni untuk memuaskan Real Madrid.

Seperti diketahui Casemiro secara resmi telah merampungkan kepindahannya dari Real Madrid ke Manchester United.

Kepindahan Casemiro tentu menjadi kehilangan yang cukup berarti bagi skuat Los Blancos dalam mengarungi musim ini.

Hal ini mengingat kualitas hebat yang dimiliki Casemiro tak bisa digantikan secara instan oleh pemain lainnya di Real Madrid.

Kepergian Casemiro juga akan menjadi tantangan bagi lini tengah Real Madrid untuk tetap bisa bermain solid satu sama lain.

