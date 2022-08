Akhirnya Jessica Mila Dilamar Sang Kekasih, Ternyata Anak Pengacara Kondang Keturunan Batak, Siapa?

Artis Jessica Mila Dilamar Sang Kekasih, Yaqup Haibuan: She Said Yes!

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis Cantik Jessica Mila dilamar oleh kekasihnya, Yakub Hasibuan di Pulau Dewata Bali pada Minggu (21/8/2022) kemarin.

Kabar bahagia ini dibagikan oleh sahabat Jessica Mila yakni Vidi Aldiano.

Melalui Unggahan instagramnya, Vidi Aldiano membagikan momen lamaran yang terlihat romantis dengan venue di pinggir pantai Pulau Dewata.

Pada acara lamaran itu, Jessica Mila tampak cantik dan anggun dengan dibalut gaun berwarna putih.

Aura kebahagiaan juga terpancar dari wajah artis cantik berusia 30 tahun itu.

Jessica Mila Dilamar Sang Kekasih, Yaqup Haibuan: She Said Yes! (Instagram)

Saat prosesi lamaran, Yaqup menyanyikan sebuah lagu dari Tulus yang berjudul "Teman hidup".

Ia kemudian berlutut didepan Jessica Mila sambil mengeluarkan sebuah kotak cincin dari saku celananya.

"Will you marry me?" Tanya Yaqub

"Yes," Jawab Jesica sambil mengangguk kepalanya

"She said yes," ucap Yaqup memberitahu orang-orang yang berada di lokasi acara.