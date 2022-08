Pertamina Klaim Stok Solar dan Pertalite Aman Selama 6 Hari Kedepan, Sopir di Sergai Sempat Ngeluh

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) memastikan stok BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar dalam kondisi aman serta proses distribusi dilakukan dengan maksimal.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat berdampak pada meningkatnya kebutuhan energi

Dimana rata-rata konsumsi harian BBM nasional di 2022 ini sudah lebih tinggi dibandingkan konsumsi normal harian sebelum pandemi di 2019.

"Untuk mengantisipasi tingginya permintaan, kami akan pastikan stok dalam kondisi aman dan distribusi ke SPBU akan kami maksimalkan," kata Irto dalam keterangan tertulis, Senin (22/8/2022).

Ia menjelaskan ketahanan stok untuk Pertalite dan Solar sangat aman. Pertamina mencatat stok per 19 Agustus di atas 19 hari dan produksi terus dilakukan.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan untuk proses distribusi dan kondisi stok di SPBU juga akan terus dimonitor secara real time melalui Pertamina Integrated Command Center (PICC), sehingga SPBU yang stoknya sudah dibatas minimal dapat segera disuplai kembali.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Kami mengimbau masyarakat agar tetap membeli BBM sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang berbeda Pjs Area Manager Communication Relation & CSR Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Agustiawan mengatakan stok Pertalite dan Solar di Sumatera Utara juga aman terkendali hingga saat ini.

"Adapun coverage days masih cukup untuk 5 sampai 6 hari kedepan," imbuhnya kepada Tribun Medan.

Lanjutnya, hingga saat ini rata-rata penyaluran per hari sebanyak 2.478 Kl per hari vs rata-rata kuota harian yang ditetapkan BPH Migas sebesar 2.180 Kl per hari.