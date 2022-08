JADWAL Tayang Liga Champions Malam Ini, Benfica vs Dynamo Kyiv, Plzen vs Qarabag, Red Star vs Haifa

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Champions malam ini akan menyajikan babak playoff leg 2, Selasa (23/8/2022) malam waktu setempat atau Rabu dini hari WIB.

Ada laga Benfica vs Dynamo Kyiv, Viktoria Plzen vs Qarabag dan Red Star vs Maccabi Haifa. Ketiga laga ini kick off pukul 02.00 WIB.

Pertandingan Benfica vs Dynamo Kiev akan disiarkan langsung SCTV.

Sebanyak 12 tim yang lolos ke babak playoff akan memperebutkan 6 tiket untuk bermain di fase grup Liga Champions 2022/2023.

Leg kedua babak playoff yang dimulai malam ini akan menentukan siapa yang akan lolos di Liga Champions musim baru.

Tiga pertandingan malam ini akan menentukan 3 tim yang lolos ke fase grup Liga Champions.

Selain Benfica vs Dynamo Kyiv, Viktoria Plzen vs Qarabag, duel Red Star vs Maccabi Haifa juga akan tersaji di Jadwal Liga Champions nanti malam.

Ketiga pertandingan memulai kick off serentak pada pukul 02.00 WIB.

Simak prediksi lengkapnya 3 pertandingan tersebut berikut ini yang dikutip dari jefebet:

Preview Benfica vs Dynamo Kyiv