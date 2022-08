LINK NONTON Drakor Big Mouth Episode 9, Jerry Masih Hidup Akankah Identitas Big Mouse Terbongkar ?

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Spoiler drama Korea atau drakor Big Mouth episode 8 yang tayang pada Jumat, 26 Agustus 2022 pukul 22.00

Drakor Big Mouth merupakan salah satu drama Korea yang tayang pada Juli 2022.

Drakor Big Mouth tayang 16 episode setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 22.00 KST atau 20.00 WIB di MBC.

Drama ini disutradarai oleh Oh Choong Hwan yang juga membuat drama My Love From the Star, While You Were Sleeping, Hotel Del Luna, dan Start-Up.

Big Mouth tayang di Disney+ Hotstar dan diperankan oleh Lee Jong Suk dan Lim Yoona SNSD.

Berkisah tentang Park Chang Ho yang merupakan pengacara tidak kompeten.

Cuplikan drama korea Big Mouth (HO)

Baca juga: LINK Nonton Drama Korea Big Mouth Episode 1 Sampai 5, Mengisahkan Tentang Kasus Pembunuhan Misterius

Link nonton drakor Big Mouth episode 9 klik disini

Spoiler Big Mouth Episode 9

Di dalam episode 8 Big Mouth ini juga ditunjukkan mayat yang ditutup kain putih dengan Chang Ho yang bermonolog.

Aksi tersebut pun banyak menciptakan teori dan konspirasi akankah identitas big mouse takkan terungkap.