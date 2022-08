Lirik Lagu Batak Janjiku Tu Ho By Nirwana Trio 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Lagu Batak Janjiku Tu Ho yang dipopulerkan oleh Nirwana Trio dan diciptakan oleh Maridin Sinaga

Lagu Batak Janjiku Tu Ho ini merupakan salah satu lagu romantis yang berasal dari tanah Batak.

Lagu Batak Janjiku Tu Ho ini bercerita tentang pengakuan cinta seseorang kepada kekasih hatinya.

Lirik Lagu Batak Janjiku Tu Ho

Sayang hian do au tu ho

Cinta hian do au tu ho

Ra di roham ito

Dang sayang au tu ho

Jujur ma au cinta do au

Sayang do au

holong do rohanghu tu ho

Molo tung na hurang malo au

Manubut na di rohami

Unang ma bahen ito

Muruk ni rohami

Anju ma au di hahuranganhi

Boan ma au di tangiangmi

Pos roham

Reff:

Tangkas do diboto ho

Godang do hahuranganhi

Unang ma sai paksa au

Ingkon songon na di rohami

Hasian pos ma roham tu au

Holong do rohanghu tu ho

Marsogot manang haduan

Na lao sonang do ho di lambunghi

Janjiku tu ho

