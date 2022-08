SPOILER dan Link Nonton Drakor Little Women, Drama Korea Terbaru yang Akan di Bulan September

Drakor Little Women

Drama Korea terbaru Kim Go-eun atau Drakor Little Women akan tayang perdana pada 3 September 2022.

Setelah sukses membintangi Drama Korea Yumi Cells 1 dan 2, Kim Go-eun saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menjadi pemeran utama drakor Little Women.

Drakor Little Women berkisah tentang kehidupan tiga bersaudara dengan banyak lika-liku, terutama masalah keuangan.

Selain itu, Kim Go Eun akan beradu akting dengan Park Ji Hoo dan Nam Ji Hyun yang juga sama-sama pemeran utama.

Little Women disutradarai oleh Kim Hee Won, kemudian penulis skenarionya adalah Jung Seo Kyung.

Kisah drama Korea ini adaptasi dari novel berjudul Little Women karya Louisa May Alcott.

Setelah itu, drama 'Little Women' tayang setiap hari Sabtu dan Minggu.

Episode drama Korea Little Women sebanyak 12 episode.

Drama Korea Little Women bergenre action, thriller, misteri dan drama.

Drama Korea Little Women bisa kamu tonton di tvN atau di aplikasi streaming digital Netflix.

Little Women (HO)

