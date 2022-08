JADWAL Liga Italia Pekan ke-3, Big Match Juventus Vs AS Roma, Lazio Vs Inter, AC Milan Vs Bologna

Jadwal Liga Italia pekan 3 diantaranya laga Lazio vs Inter Milan, Juventus vs AS Roma dan AC Milan vs Bologna melalui Live Streaming Bein Sports.

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Italia matchday ke-3 akhir pekan ini akan menyajikan duel big match mulai dari Sabtu (27/8/2022) hingga Senin dini hari.

Laga di Jadwal Liga Italia yang menjadi sorotan tentu saja pertandingan Lazio vs Inter Milan, Juventus vs AS Roma.

Inter Milan, Juventus, AC Milan dan AS Roma berpotensi bersaing merebut gelar jaura Liga Italia Serie A 2022/2023.

Empat pertandingan akan dimainkan di Serie A Italia pada hari Sabtu waktu setempat atau Minggi WIB.

Puncak laga ajkan terjadi saat dua tim besar Juventus dan Roma bertemu.

Dua tim yang berharap untuk menjadi penantang gelar datang akhir bisnis kampanye.

Liga tidak akan menang dan kalah di sini, tetapi pertandingan ini akan memberi kita gambaran awal tentang kedua klub, kekuatan dan kelemahan mereka.

Sempurna untuk mereka yang memprediksi pemenang liga.

Ini menjanjikan pertandingan seru yang melibatkan dua klub yang percaya bahwa mereka cukup baik untuk merebut tiga poin.