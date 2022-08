Lirik Lagu Batak Sagampang i Do Ho By Anju Trio

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Sagampang i Do Ho adalah judul cipataan Armend Hutagalung.

Lagu Batak Sagampang i Do Ho ini di populerkan oleh Anju Trio.

Lagu Batak Sagampang i Do Ho yang menceritakan tentang seorang perempuan yang mengkhianati kekasihnya.

Lirik Lagu Batak Sagampang i Do Ho

Segampang i do ho mangido maaf

Segampang i do ho mangangku sala

Alai holan di bibir do

Salpu ari ulahionmu do i

Setia nama au, ido janjim

Tung so olo be ho ito

Mardua cinta

Alai holan di bibir do

Tung so muba so muba be ho

Reff:

Dang olo au dang olo au ito

Diduahon ho

Tumagon ma tumagon ma ito

Tinggalhon au

Lupahon ma pargaulanta i

Marsirang ma hita

(cr30/tribun-medan.com)