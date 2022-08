Lucinta Luna Buka Celana untuk Boy William, Keduanya Mabuk Melepas Beban Hidup

TRIBUN-MEDAN.com - Boy William baru-baru ini mengundang Lucinta Luna ke acara Drinks With Boy yang diunggah dalam kanal YouTube pribadinya.

Namun Boy William malah dibuat kewalahan oleh aksi vulgar yang dilakukan Lucinta Luna.

Lewat unggahan terbarunya, Boy William membagikan cuplikan episode Drinks With Boy dimana ia akan banyak berbincang dengan Lucinta Luna.

Boy juga memberi peringatan tegas jika kontennya kali ini hanya untuk dewasa di atas 18 tahun.

“Kali ini bener-bener Drinks! This content is only for mature audience and 18 above. This is just for entertainment and laughter only! 7PM today!" tulis Boy William di unggahannya, Selasa (23/8/2022).

Boy juga menjelaskan jika dalam konten tersebut, para bintang tamu benar-benar akan minum minuman keras sambil berdiskusi.

Tak terkecuali Lucinta Luna. Dalam cuplikan itu terlihat Lucinta benar-benar menggila usai menenggak beberapa gelas minuman.

Bahkan ia sampai melepas celananya di hadapan Boy William.

Hal tersebut dilakukan artis trasngender itu usai Boy William menanyakan pertanyaan terkait kesedihan yang dirasakan Lucinta dalam hidupnya.

Boy menanyakan hal apa yang saat ini membuat ratu 9 nyawa itu merasa sedih.