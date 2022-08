MEMBANGGAKAN, 2 Anak Muda Asal Samosir Ini Akan Wakili Sumut di Ajang Indonesian Stars Search 2022

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Indonesian Stars Search 2022 adalah ajang pencarian bintang baru di dunia entertainment.

Ajang yang disiapkan oleh Krown Creative Enterprise ini akan kembali di gelar secara nasional pada November 2022 mendatang.

Sebelumnya Indonesian Stars Search 2022 di Sumatera Utara sudah selesai dilaksanakan di Hotel Karibia Medan dan melahirkan jebolan anak muda berbakat melalui ajang ini.

Baca juga: Wakili Sumut di Liga Futsal Nusantara, Wagub Ijeck Beri Uang dan Penginapan Bagi Tim Taruna Satria

Dari penyelenggaraan yang dilaksanakan tersebut beberapa dipilih menjadi perwakilan Sumut ke tingkat nasional dengan tiga kategori.

Kategori The Winner Kid atas nama Agnes Angeline Christy H asal Samosir, kategori The Winner Teen atas nama Sheiralizasuci Della Cassie H asal Samosir dan kategori The Winner Adult atas nama Leonardo asal Medan.

Ketika ditemui Tribun Medan, Sheiralizasuci atau yang akrab disapa sheira menuturkan motivasinya mengikuti ajang Indonesian Stars Search, yakni agar dapat meningkatkan prestasi dirinya khususnya di bidang fashion dan modelling di kancah Nasional dan Internasional.

Pasalnya, perempuan kelahiran Samosir ini telah berkecimpung dalam dunia fashion sejak kecil. Selain fashion ia juga pintar bermain musik tradisional dan modern seperti biola, piano, kecapi dan lainnya.

Tak hanya bermusik gadis yang masih duduk di bangku SMA ini juga pintar menari dan bela diri.

Sebagai pemenang di seleksi Sunatera Utara, Sheira menyatakan siap mengikuti Indonesian Stars Search 2022 mendatang.

"Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membanggakan nama daerah, khususnya Samosir dan Sumatera Utara umumnya," ujar Sheira kepada Tribun saat ditemui, Selasa (23/8/2022).

Baca juga: Wakili Sumut, Salah Satu Mahasiswa Politeknik WBI Bawa Pulang Rp 50 Juta Hadiah Pemenang KBKM 2021

Tak lupa Sheira mengajak semua masyarakat Indonesia khususnya yang berada di Sumatera Utara agar terus mendukung dirinya di ajang Nasional nantinya.

Ajang yang disiapkan oleh Krown Creative Enterprise ini akan melibatkan juri-juri kredibel yakni Vino Assaad, Bintang Darmawan, Indra Bekti, Aurra Kharishma, Winston Gomez, Eko Susanto, dan Ritchelle Chen.

Pada ajang ini bertujuan melahirkan bintang-bintang baru di tanah air untuk mengisi dunia entertainment ataupun showbiz.

(cr26/tribun-medan.com)