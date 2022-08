Honda Premum Matik Day Penuhi Ekspektasi Warga Binjai

TRIBUN-MEDAN.COM, BINJAI - Besarnya respon positif pecinta roda dua di Kota Binjai pada jajaran skutik Honda menginspirasi PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara (Sumut) untuk menggelar exhibition bertajuk “ Honda Premium Matic Day (HPMD) ” yang sukses memenuhi ekspektasi para penggemar matik premium Honda.

Exhibition yang berlangsung di Binjai Super Mall sejak 13 s/d 21 Agustus 2022 ini terbukti berhasil menarik perhatian para pengunjung yang ingin menyaksikan dari dekat tampilan spektakuler dari jajaran matik premium Honda, seperti halnya New Honda PCX 160 yang hadir dengan terobosan terbaru yang akan membawa pecintanya hingga ke titik pencapaian tertinggi.

Pesona skutik premium juga berhasil dipancarkan New Honda Vario 160 yang hadir dengan desain yang lebih bigger, grater, dan prouder sehingga menghadirkan kesempurnaan berkendara dengan performa skuter matik besar yang tidak hanya memberikan sensasi yang menyenangkan, namun juga membanggakan.

Honda Premium Matik Day juga berhasil memukau pengunjung Binjai Super Mall melalui New Honda ADV160 yang sukses mencuri perhatian. Dimana, New Honda ADV160 tampil semakin gagah dan semakin canggih berkat fitur high tech seperti HSTC (Honda Selectable Torque Control) yang siap jadi andalan saat digunakan untuk beraktivitas sehari – hari serta touring jarak jauh.

Sepanjang pameran berlangsung, para pecinta Honda juga dimanjakan dengan berbagai promo menarik hemat hingga 5 jutaan. Sebut saja potongan tenor hingga 3 bulan, potongan angsuran New Honda Vario 160 sebesar 75 ribu rupiah, potongan angsuran untuk New Honda PCX 160 dan New Honda ADV160 sebesar 100 ribu rupiah.

Sutjipto, Marketing Communication Manager PT Indako Trading Coy mengungkapkan, dengan semangat Satu Hati Honda Premium Matic Day hadir sebagai bagian dari kontribusi Honda untuk memberikan kemudahan memiliki motor Honda, dan menghadirkan pengalaman berkendara sehari-hari yang lebih menyenangkan dan menghadirkan perasaan bangga terhadap produk dan layanan terbaik sebagai bentuk apresiasi atas respon positif terhadap skutik premium di Sumatera Utara.