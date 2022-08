Lirik Lagu Batak Boanonhu Do Ho By Gok Parasian Malau

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Boanonhu Do Ho adalah lagu Batak yang dipopulerkan oleh Gok Parasian Malau.

Lagu Batak Boanonhu Do Ho ini diciptakan oleh Rian Ambarita yang di publikasikan oleh Team C&L pada tahun 2021.

Lagu Batak Boanonhu Do Ho menceritakan tentang pasangan kekasih yang saling mencintai.

Lirik Lagu Batak Boanonhu Do Ho

Sian dia ma mulaionku

Lao mandok tu ho holong ni roha

Horas ma ito

Horas hasian

Nungnga tung leleng marsitandaan

Dang adong dope Lao siingoton

Ro do au ito

Ro do au tu ho

Molo dungkon saut hita mardongan

Naeng ma nian toktong marsihaholongan

Unang ma diparalang-alangan

Asa unang gabe sihataon

Haholonganku do ho

Saleleng au mangolu

Nang ro di dinalao mate pe

Haholonganku do ho

Saleleng au mangolu

Nang ro di dinalao mate pe

Ingotonku do ho

Ingotonku do ho

Ingotonku ingotonku

Ingotonku do ho

Boanonku do ho

Boanonku do ho

Boanonku boanonku do ho

(cr30/tribun-medan.com)