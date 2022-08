Piala Dunia Qatar - Ini 5 Laga Penyisihan yang Paling Dinanti, dari Argentina hingga Jerman

TRIBUN-MEDAN.com - Piala Dunia 2022 yang dihelat di Qatar memang akan berlaagsung November 2022 mendatang tapi 5 pertandingan di babak penyisihan sudah ditunggu-tunggu.

Mulai dari ada Timnas Argentina vs Meksiko, Prancis vs Denmark, dan Spanyol vs Jerman.

Mewakili Amerika Selatan, Timnas Argentina diharapkan untuk bisa memenangkan Piala Dunia 2022 Qatar.

Lionel Messi bersama Timnas Argentina tentu akan memperpanjang tren positif mereka dengan catatan 33 pertandingan terakhir yang terkalahkan.

Apa saja pertandingan fase grup yang layak ditonton di Piala Dunia 2022? Berikut ini yang dikutip dari coventryobserver.co.uk.

1- Senegal vs Belanda

Laga pembuka Piala Dunia 2022 akan mempertemukan Qatar dengan Ekuador pada 20 November.

Namun, pertandingan kedua Grup A jauh lebih seru karena Senegal akan berhadapan dengan Belanda di kompetisi bergengsi tersebut.

Senegal adalah salah satu tim Afrika terbaik yang baru saja menang di Piala Afrika, mengalahkan Mesir di final.

Sedangkan Belanda memiliki perbedaan mencapai tiga final Piala Dunia, meski kalah semuanya.