YNA Indonesia, CCEP Indonesia dan Yayasan Hutan Untuk Anak Lakukan Pendampingan Pengolahan Sampah

TRIBUN-MEDAN.COM, ACEH - Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia) bersama Bank Sampah Induk New Normal (BSINN) – Yayasan Nuansa Alam Indonesia (YNA Indonesia) mengadakan program pengelolaan sampah dengan berbagai kegiatan, seperti: pengumpulan sampah, sosialisasi pengelolaan sampah, pembentukan bank sampah, serta pelatihan dan pendampingan. Program tersebut dilaksanakan di beberapa kota dan wilayah di Aceh, hingga ke pelosok pulai kecil.

CCEP Indonesia dan BSINN-YNA Indonesia juga menggandeng Yayasan Hutan Untuk Anak (YHUA) untuk melakukan aksi bersih sampai di Pulau Sikandang (Pulau Banyak) dengan mengajak masyarakat setempat, anak-anak kelompok belajar, wisatawan mancanegara, eco-visitor dan para penyumbang dana YHUA dari Republik Ceko, untuk mengumpulkan semua sampah yang berada di garis pantai. Para peserta bersih-bersih pantai berhasil mengumpulkan sampah sebanyak 70 karung atau sekitar 200 kg, yang terdiri dari sampah plastik dan sampah non-organik lainnya.

CCEP Indonesia, YNA Indonesia, dan YHUA juga mengajak Kelompok Ujung Sialit Belajar (KUSB) untuk membentuk bank sampah unit sebagai pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kelompok yang sudah berjalan selama 2 tahun tersebut memiliki 80 anak-anak dari Pulau Ujung Sialit, khususnya di Gampoeng Ujung Sialit, kecamatan Pulau Banyak, yang melakukan kegiatan membaca dan belajar bahasa Inggris secara gratis. Pengajar dalam kelompok tersebut juga secara sukarela mengisi waktu dan menggunakan biaya secara pribadi untuk memastikan anak-anak di desa mendapatkan pendidikan yang layak.

Diharapkan pendampingan untuk program bank sampah yang akan dijalankan oleh KUSB dapat membentuk operasional belajar mengajar dengan sistem pembayaran menggunakan sampah. Sehingga, selain menjadi alternatif biaya pendidikan, permasalahan sampah yang ada di pulau/kampung dapat teratasi mengingat fasilitas pengangkutan sampah dan TPA terbatas sehingga sampah-sampah berakhir di selokan parit, di bawah rumah panggung dan terbawa sampai ke laut.

Yasra Al-Fariza, selaku Direktur Bank Sampah New Normal (Yayasan Nuansa Alam Indonesia) dan Ketua Yayasan Hutan Untuk Anak menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di pesisir pantai perlu mendapatkan perhatian khusus untuk melindungi ekosistem laut. ”Jika ekosistem laut dapat terjaga dengan baik, maka masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dapat terbantu, karena ketersediaan ikan di sekitar pulau akan tercukupi. Masyarakat juga tidak perlu melaut terlalu jauh ke tengah untuk memancing ikan. Selain itu, pantai di Pulau Banyak akan terjaga keindahannya sehingga dapat menambah daya tarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara, dan mendukung perekonomian masyarakat sekitar dan bidang eko-wisata,” jelasnya.

“Kegigihan dan kekompakkan Kelompok Ujung Sialit Belajar perlu diacungkan jempol dengan segala kerterbatasan fasilitas, para peserta tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan, seperti mengajar anak-anak belajar membaca dan bahasa Inggris, serta aksi bersih pantai secara rutin. Kelompok tersebut didirikan dengan tujuan membantu pendidikan anak usia dini, menanamkan etika dan pelestarian kerumbu karang dilaut,” tambah Yasra.

Rius, selaku Ketua Kelompok Belajar Ujung Sialit, mengatakan bahwa kondisi pendidikan di desanya sangat tidak maksimal dan banyak yang belum bisa membaca dengan baik sehingga banyak yang mengikuti program belajar tersebut untuk meningkatkan keterampilan, khususnya membaca dan berbahasa Inggris.

“Saya bisa berbahasa Inggris bukan karena tingginya pendidikan yang saya dapatkan. Saya bahkan tidak dapat melanjutkan ke jenjang kuliah karena kondisi keterbatasan keluarga, tetapi saya punya tekad yang kuat untuk belajar sehingga saat ini saya bisa berbahasa Inggris. Sedikit ilmu yang saya miliki harus saya salurkan kepada anak-anak di pulau ini, meskipun harus berkorban waktu dan biaya. Kami berharap melalui bantuan pendampingan yang kami terima dari BSINN-YNA Indonesia dan CCEP Indonesia, dapat mengatasi kendala operasional yang kami hadapi, khususnya terkait pengelolaan sampah,” ujar Rius.

CCEP Indonesia dan BSINN – YNA Indonesia melanjutkan tur pendampingan pengelolaan sampah ke Gampoeng Pasi Lembang, kecamatan Kluet Selatan, kabupaten Aceh Selatan. Pelatihan pengelolaan sampah tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Gampoeng (Kepala Desa), Kelompok Peduli Uteun Gampoeng dan masyarakat lokal.

Kelompok Peduli Uteun Gampoeng merupakan kelompok yang akan melakukan pengelolaan sampah di desa tersebut. Mereka membutuhkan pelatihan dari ahli pengelolaan sampah agar dapat menjalankan secara maksimal nantinya. Dari paparan yang disampaikan, respon kelompok sangat antusias dan berharap akan ada kelanjutan dari program pendampingan tersebut.

Angga Harahap, selaku Corporate Affairs Manager Northern Sumatera Operation CCEP Indonesia, menuturkan rasa apresiasi terhadap para kelompok komunitas yang telah komit untuk membangun generasi penerus yang lebih maju dan lingkungan yang lebih baik. “Kami berharap, kegiatan pendampingan seperti ini dapat terus dilakukan meskipun dengan banyak keterbatasan. Sehingga dari aksi kecil dapat berdampak besar kedepannya. Kami juga berharap dan mendukung agar kendala operasional yang dihadapi oleh kelompok komunitas yang kami temui dapat diatasi melalui alternatif pengelolaan sampah dan program bayar biaya belajar dengan sampah,” jelasnya.

Kunjungan tersebut merupakan wujud nyata dari ’This is Forward’, rencana aksi keberlanjutan dari grup perusahaan Coca-Cola Europacific Partners, dengan fokus terhadap enam bidang sosial dan lingkungan utama dengan dampak signifikan, yakni: iklim, pengemasan, minuman, masyarakat, air, serta rantai pasokan. Di Indonesia, salah satu wujud komitmen terhadap keberlanjutan dilakukan melalui manajemen pengemasan pascakonsumen yang berkelanjutan, seperti: Program Bali Beach Clean Up, program bersih-bersih pantai yang dilakukan setiap hari sejak tahun 2007 di 5 pantai Bali, yaitu: Kuta, Legian, Seminyak, Jimbaran dan Kedonganan; CCEP Indonesia juga mendukung program city clean up dan donasi tempat sampah secara reguler sejak tahun 2012, hingga tahun 2021 CCEP Indonesia telah menyediakan lebih dari 5.000 tempat sampah bagi masyarakat; melalui Coca-Cola Forest Fun Learning yang dijalankan di Lampung, Sumedang, dan Semarang serta program Green School di SDN 05 Sukadanau dan SDN 01 Kapuk Muara, CCEP Indonesia mendukung edukasi masyarakat terkait kewirausahaan dan pengolahan sampah sebagai bahan baku; CCEP Indonesia juga memberikan dukungan terhadap pengelolaan Bank Sampah di Jawa Barat, Jawa Tengah serta Jawa Timur.

